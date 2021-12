Returnal: il roguelike di Housemarque è il Miglior Gioco Action dei The Game Awards 2021

Le premiazioni dei The Game Awards 2021 continuano con l'assegnazione del Miglior Gioco Action che per questa edizione va a Returnal, l'esclusiva per PlayStation 5 sviluppata dal team di Housemarque da poco entrato nella scuderia di Sony.

Dopo le tante polemiche sulla mancata candidatura come miglior gioco dell'anno, il roguelike di Housemarque riceve comunque un'importante premio qualificandosi come miglior gioco d'azione del 2021: un compito non facile data l'agguerrita concorrenza di titoli come Back 4 Blood, Chivarly 2, Deathloop e Far Cry 6. Il prestigioso premio è stato consegnato da Simu Liu, l'attore che interpreta l'eroe Shang-Chi nel nuovo film della Marvel, direttamente nelle mani degli sviluppatori Pedro Sousa e Gregory Louden che hanno ringraziato tutto il team di sviluppo di Housemarque e dei PlayStation Studios.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Returnal.