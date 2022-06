Returnal e Sackboy A Big Adventure: immagini leak confermano le versioni PC?

Poco fa vi abbiamo parlato del possibile approdo di Sackboy A Big Adventure su PC, e queste voci sembrano trovare piena conferma in una serie di immagini leakate che mostrano due delle produzioni first party PlayStation apparentemente in arrivo su PC.

Il platform game di Sumo Digital e Returnal di Housemarque sono entrambi vittima di un leak che sembra mostrare per la prima volta le versioni PC di entrambi i titoli. Come potete osservare seguendo questo collegamento, le immagini catturate presentano un'interfaccia pensata per PC, con tanto di opzioni grafiche personalizzabili e mappatura dei comandi.

Questi scatti, insieme agli avvistamenti su SteamDB di Returnal e Sackboy A Big Adventure, costituiscono un importante indizio circa l'arrivo dei due giochi PlayStation su PC. Tuttavia, non è da escludere che siano dei fake ben elaborati, motivo per cui vi invitiamo come sempre ad attendere un'eventuale conferma ufficiale da parte di Sony.

Non è da escludere che delle novità possano arrivare proprio durante lo State of Play che si terrà fra pochi minuti, sebbene il leaker che ha parlato della versione PC di Sackboy ha dichiarato che Sony intende dare innanzitutto la precedenza al porting di Uncharted L'Eredità dei Ladri, in arrivo il 20 giugno su Epic Games Store (la pagina Steam della raccolta riporta ancora un generico 2022).