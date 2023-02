Returnal sbarca su PC: Sony celebra l'esordio con un nuovo trailer

A quasi due anni dall'originale esordio su PlayStation 5, Returnal allarga i suoi orizzonti e debutta su PC. La nuova versione dell'apprezzato sparatutto in terza persona con elementi roguelike è ora disponibile, e per celebrare non manca un trailer apposito pubblicato sui canali social ufficiali di Sony.

Oltre a mostrare alcune sequenze di gameplay, il nuovo filmato è incentrato su alcuni dei migliori premi e riconoscimenti della stampa ottenuti da Returnal nel corso del tempo, che ci ricordano quanto il titolo sviluppato da Housemarque meriti di essere tenuto in considerazione. Anche nella nostra recensione di Returnal, relativa alla versione PS5, mettemmo in risalto le grandi qualità dell'opera, che sembra siano rimaste intatte anche nel passaggio all'edizione PC pronta all'acquisto su Steam ed Epic Games Store.

Nel nostro speciale su Returnal per PC abbiamo infatti sottolineato come il gioco funzioni alla grande in questa nuova veste, risultando totalmente godibile anche su Steam Deck senza particolari intoppi. Climax Studios, che si è occupato del porting, ha svolto un lavoro di assoluto prestigio, permettendo in questo modo anche ai giocatori PC di potersi godere al massimo della forma l'adrenalinico TPS concepito da Housemarque, ancora adesso uno dei migliori titoli mai realizzati dall'azienda nel corso della sua carriera.