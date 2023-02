Returnal è il secondo gioco PlayStation meno popolare su PC, dopo Sackboy

Continua la parabola non troppo positiva di Returnal su PC: al lancio il gioco di Housemarque ha registrato poco meno di 6.000 giocatori connessi su Steam, numero salito fino a 6.691 giocatori nel primo weekend. Si tratta però di cifre decisamente basse.

A poco più di una settimana dal lancio, Returnal è il secondo gioco PlayStation Studios meno popolare di sempre PC, superato solo da Sackboy Una Grande Avventura, titolo che non ha mai raggiunto i 1.000 giocatori connessi in contemporanea su Steam. Attualmente Returnal è il ventesimo gioco più venduto su Steam e la situazione potrebbe migliorare in futuro con sconti e offerte.

La classifica dei giochi PlayStation più popolari su PC vede God of War al primo posto con un picco di 73.000 giocatori, a seguire Marvel's Spider-Man Remastered con 66.000 giocatori connessi in contemporanea. Horizon Zero Dawn ha raggiunto i 56.000 giocatori mentre Days Gone si è fermato a 27.000. Lo scorso autunno, Marvel's Spider-Man Miles Morales ha toccato un massimo di 13.000 utenti connessi, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri si ferma poco sotto gli 11.000 giocatori ed ecco che troviamo finalmente Returnal con un picco massimo di 6.691 giocatori, peggio ha fatto solo Sackboy Una Grande Avventura con 610 giocatori.

A marzo, Sony pubblicherà The Last of Us Parte 1 su PC, titolo che dovrebbe riscuotere un discreto successo grazie anche al traino della serie TV HBO, campione d'ascolti negli Stati Uniti e capace di riscuotere enorme successo anche in Europa e Asia.