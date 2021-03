Returnal 'sfrutterà a fondo' l'hardware di PS5 e il DualSense: la promessa di Housemarque

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti della BBC dopo aver mostrato il video di Returnal allo State of Play, Mikael Haveri di Housemarque ha rimarcato l'intenzione degli sviluppatori finlandesi di sfruttare a dovere l'hardware di PS5, l'audio 3D e le funzionalità evolute del DualSense.

"Penso davvero che stiamo facendo molto a livello grafico e che otterremo tutto ciò che possiamo sfruttare da quelle specifiche", esordisce nel suo discorso il responsabile del marketing di Housemarque prima di aggiungere che "tutto ciò si manifesterà anche con il contrasto dato a livello artistico dalle ambientazioni oscure e il colorato bullet hell al neon che caratterizzerà i combattimenti".

Nel seconda parte dell'intervista, Haveri si concentra poi sulle caratteristiche hardware di PS5 che, secondo lui, verranno sfruttate appieno nel corso dell'avventura di Returnal: "Ciò che emerge davvero, quando si lavora con PS5, è l'incredibile esperienza ottenibile con l'audio 3D. Quando un nemico compare dietro di te ma non è mostrato a schermo, riesci ad accorgerti subito della sua presenza e puoi reagire fluidamente ai suoi attacchi. Allo stesso modo, con il controller DualSense puoi offrire un'esperienza più immersiva su PS5. Mentre giocherete a Returnal, premendo leggermente il grilletto L2 mirerete in basso, ma se premerete il grilletto in maniera decisa potrete utilizzare la modalità di fuoco alternativa dell'arma. Tutte queste informazioni vengono eseguite a schermo senza alcuna indicazione visiva, ed è un approccio davvero unico che ti consente di rendere più profonda l'esperienza".