Returnal: per Shuhei Yoshida l'esclusiva PS5 è il miglior gioco dell'anno

Disponibile dallo scorso 30 aprile 2021 in esclusiva PlayStation 5, Returnal ha conquistato una gran fetta di critica e pubblico. Il roguelike a tinte horror sci-fi di Housemarque ha ottenuto fin qui diversi apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori, e ne porta adesso a casa uno molto illustre.

Dopo aver scoperto, tramite un lungo messaggio sul PlayStation Blog, quali sono i migliori indie PS5 e PS4 del 2021 per Shuhei Yoshida, il capo della divisione PlayStation Indies ed ex presidente di SIE Worldwide Studios si è affidato a Twitter per rivelare invece qual è secondo lui il miglior gioco uscito nel corso degli ultimi 12 mesi. La scelta è ricaduta proprio su Returnal, considerato da Yoshida il suo personale GOTY 2021.

Pur senza aver conquistato un enorme numero di riconoscimenti, l'ultima opera dagli autori di titoli come Resogun e Matterfall viene generalmente considerata una delle più interessanti di tutto il 2021: ad esempio Returnal è stato eletto gioco dell'anno dal Guardian, sconfiggendo l'agguerrita concorrenza di produzioni del calibro di Psychonauts 2 e Ratchet & Clank Rift Apart. Ora che Housemarque è ufficialmente parte dei PlayStation Studios, c'è grande curiosità di scoprire cosa riserva il futuro al talentuoso studio finlandese e quale sarà il suo prossimo lavoro.