Returnal: Sony ha comprato lo studio finlandese Housemarque?

Secondo alcune speculazioni, Sony Interactive Entertainment potrebbe aver acquistato Housemarque, lo studio finlandese responsabile di giochi come Resogun, Alienation e del più recente Returnal per PS5.

Non ci sono conferma in merito ma il CEO di Diorama Digital si è fatto sfuggire questa indiscrezione durante una recente intervista con un podcast brasiliano. Diorama Digital è una compagnia fondata in Brasile nel 2015 per lo sviluppo in outsourcing e che nel corso degli anni ha collaborato a numerosi progetti, da Just Cause 2 a The Elder Scrolls Online, passando per Horizon Zero Dawn e Returnal.

Proprio a proposito di Returna, il co-fondatore di Diorama fa sapere di non poter dire molto perchè "Housemarque è ora sotto l'ombrello di Sony", dichiarazione che ha fatto subito pensare ad una acquisizione o magari ad una partnership per la pubblicazione di più giochi in esclusiva PlayStation, come accaduto ad esempio nel caso di Quantic Dream, studio francese che ha realizzato Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human in esclusiva su PS3 e PS4.

Ribadiamo come l'acquisizione non sia certa, la dichiarazione non è troppo chiara e il CEO dell'azienda non è voluto scendere nei dettagli. In chiusura, ha inoltre confermato di essere al lavoro sul nuovo gioco di Naughty Dog, anche in questo caso però massima riservatezza.