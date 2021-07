Returnal: Sony considera il roguelike di Housemarque una 'Mega Hit'

I curatori del sito ufficiale di PlayStation.com si uniscono ai festeggiamenti di Sony per l'ingresso di Housemarque nei PlayStation Studios descrivendo l'ultimo progetto della software house finlandese, il roguelike sci-fi in esclusiva PS5 Returnal, come una vera e propria "Mega Hit".

Nella sezione del portale che cita tutti i team che compognono la famiglia di sussidiarie dei PlayStation Studios ha infatti ricevuto un aggiornamento per fare spazio, appunto, ad Housemarque. Ciascuna delle realtà interne alla galassia degli studi PlayStation viene descritta da Sony con una frase che ne riassume la visione in funzione della serie più celebre o dell'ultimo videogioco sviluppato.

Ebbene, nel caso di Housemarque i gestori del portale di PlayStation.com hanno preferito evitare giri di parole e presentare al pubblico la nuova sussidiaria finlandese come "lo studio dietro alla Mega Hit Returnal".

L'eccezionale stima di cui gode l'avventura sci-fi dell'astronauta Selene presso Sony a giudicare dalla citazione entusiastica di Returnal sul sito ufficiale del team PlayStation, potrebbe quindi preludere allo sviluppo di un sequel o, comunque, di un nuovo progetto ambientato nel medesimo universo roguelike inaugurato a fine marzo con il lancio dell'esclusiva PS5? Nel momento in cui scriviamo, non sono noti i dati ufficiali sulle vendite complessive di Returnal, eccezion fatta per le ottime vendite di lancio registrate in UK e negli altri mercati videoludici più importanti.

Un piccolo ma significativo indizio sul futuro di Housemarque lo ha fornito nelle scorse settimane Hermen Hulst: il boss dei PlayStation Studios ha infatti spiegato che la nuova arrivata nella famiglia degli studi PlayStation lavorerà a progetti più ambiziosi di Returnal dopo l'acquisizione di Sony.