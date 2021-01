Returnal: spade e supporto al DualSense nel nuovo trailer in italiano

Grazie ad un lungo post apparso sul PlayStation Blog e ad un video-diario pubblicato da Housemarque possiamo apprendere numerose informazioni aggiuntive sul gameplay di Returnal, esclusiva PlayStation 5 in arrivo tra poche settimane.

Il post si concentra principalmente sulle armi e sul loro utilizzo, dal momento che la protagonista, Selene, avrà accesso a numerosi strumenti che spaziano tra i più classici come i fucili a pompa a vere e proprie armi aliene. In totale ci saranno nel gioco 10 armi base, le quali potranno essere modificate con ben 90 tratti (ogni tratto è dotato di tre livelli di potenziamento) e 10 diverse modalità di fuoco secondarie. Tramite i grilletti adattivi del DualSense il giocatore potrà decidere infatti se utilizzare la modalità di fuoco primaria o secondaria semplicemente facendo più o meno pressione sul tasto L2, ovvero quello associato alla mira. Scegliere l'arma adatta sarà molto importante, dal momento che si potrà equipaggiare solo un'arma alla volta e la scelta sbagliata potrebbe portare al game over. Com'è possibile vedere nel filmato, inoltre, non troveremo in giro solo le armi da fuoco ma anche delle armi corpo a corpo come la Spada Atropica, una particolare spada di origine aliena. Nel post si parla poi della progressione, dal momento che come in molti recenti rogue-like anche Returnal avrà degli elementi permanenti tra una morte e l'altra della protagonista e tra questi possiamo citare un oggetto chiamato Cthonos. Questo strumento permette ai giocatori di ottenere un oggetto casuale all'inizio di ogni partita, così da avere maggiori probabilità di sopravvivenza. In ogni caso i potenziamenti raccolti non porteranno solo vantaggi ma, in maniera simile a quanto visto ad esempio in The Binding of Isaac, troveremo dei power-up che potrebbero anche darci degli evidenti svantaggi: se un'arma crea pozze velenose all'eliminazione di ogni avversario potremmo ad esempio cadere anche noi nella trappola e perdere salute.

Prima di lasciarvi al filmato, completamente in italiano, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 marzo 2021 e sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5.

