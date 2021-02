Returnal: lo sparatutto PS5 non sarà un 'roguelike punitivo', promette Housemarque

Nel corso di un'intervista a PushSquare, il direttore del marketing di Housemarque, Mikael Haveri, ha discusso del livello di difficoltà di Returnal promettendo un'esperienza che sarà in grado di aderire ai gusti e alle esigenze di tutti i giocatori.

Il dirigente della software house finlandese che ha dato forma, tra gli altri, a Resogun e Alienation, ha ricordato le ultime scene immortalate nel video gameplay di Returnal dallo State of Play per spiegare come "mentre si avanza nella storia, il giocatore avrà modo di aprire più percorsi e impostare delle strategie più complesse. Dopo aver sconfitto per la prima volta un boss, ad esempio, si aprirà un portale per il bioma successivo e quest'ultimo rimarrà aperto anche nelle sessioni di gioco successive".

Seguendo questa progressione, stando ad Haveri, sarà possibile avanzare nella campagna principale e maturare l'esperienza necessaria per avere la meglio sui nemici più arcigni che popolano i biomi più difficili: "In questo modo, anche dopo una sconfitta potrete tornare a combattere il boss dell'ultimo bioma sbloccato o riprendere quei livelli per migliorare equipaggiamenti e abilità per le armi. Tutte queste cose vi aiuteranno a facilitarvi un po' il compito e proseguire la vostra partita. È un sistema in grado di soddisfare molti gusti diversi. Certo, il riferimento al genere roguelike può intimidire, ma alla fine serve a garantire molta più varietà a uno sparatutto in terza persona che, così, diventa decisamente più interessante".

Alle dichiarazioni di Haveri fanno poi seguito le parole pronunciate da Harry Krueger: anche per il direttore di Returnal, infatti, "la difficoltà del gioco non sarà così rigida, punitiva o intimidatoria come potrebbe sembrare a prima vista. Il nostro è un titolo progettato per offrire una grande varietà e rigiocabilità per tutti".

Per averne la conferma definitiva, non ci resta che attendere fino al 30 aprile per immergerci nella dimensione aliena di Returnal in esclusiva su PlayStation 5.