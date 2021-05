Returnal: uno speedrunner ha finito il secondo ciclo in 5 minuti

Returnal si è subito fatto notare per essere un roguelike impegnativo, ma a quanto pare la situazione non ha scoraggiato i giocatori più temerari. Anzi: uno di loro, tale MentalToast, è addirittura riuscito nell'impresa di finire il secondo ciclo di biomi impiegando soltanto 5 minuti.

Un video caricato su Youtube testimonia la sua impresa, portandolo a completare l'ultima parte dell'avventura di Selene per l'esattezza in 4 minuti e 58 secondi, segnando un record invidiabile per quello che viene ritenuto da molti un titolo ardue e punitivo. MentalToast ha sfruttato in particolare gli ampi scatti eseguibili dalla protagonista, superando molto velocemente, anche in pochissimi secondi, numerose aree di gioco ed evitando per quanto possibile ogni scontro con le minacciose creature aliene che popolano l'ostile pianeta Atropos. Anche i primi commentatori sotto al suo video sono rimasti impressionati dalla sua partita impeccabile, complimentandosi per il clamoroso risultato raggiunto. E se un domani MentalToast o un altro speedrunner riuscissero a fare ancora meglio?

Va tuttavia specificato che la speedrun riguarda soltanto il secondo ciclo temporale, con lo speedrunner che ha saltato anche il quinto bioma, probabilmente già completato, concentrandosi quindi sul quarto e sul sesto. Come specificato anche dal titolo del video, la run è stata fatta giocando in New Game Plus, dunque con potenziamenti già sbloccati. Ciò però non toglie che il risultato sia comunque impressionante, aumentando così anche la curiosità su cosa potrebbe venire fuori da una speedrun basata sul gioco completo.

Record a parte, eccovi tutti i dettagli sulla nuova patch di Returnal, l'update 1.3.7 disponibile da oggi e che apporta diverse migliorie tecniche alla produzione risolvendo bug di varia natura. A parte gli aggiornamenti, Housemarque è al lavoro su nuovi contenuti per Returnal: il titolo è quindi destinato ad ampliarsi ulteriormente nel prossimo futuro, sebbene per il momento ancora non si sappia quando ciò accadrà.