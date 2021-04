Returnal: spunta online la lista dei trofei dell'esclusiva PS5

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Returnal, la nuova esclusiva PlayStation 5 ad opera di Housemarque, e come spesso accade a ridosso del lancio di un prodotto è stata svelata la lista completa dei trofei del rogue-like.

Per evitare qualsiasi tipo di spoiler sul gioco eviteremo di entrare nel dettaglio sul numero e sulla descrizione delle ricompense che gli utenti Sony potranno sbloccare progredendo nell'avventura. Sappiate però che anche Returnal propone un trofeo di Platino che, al solito, può essere sbloccato esclusivamente da coloro i quali hanno ottenuto tutti gli altri trofei. Dall'elenco è inoltre possibile intuire qualche dettaglio extra sulla struttura del gioco, diviso in atti, e sul numero di boss che potremo affrontare nelle numerose run in giro per Atropos. Non è invece chiaro quanto possa essere difficile completare l'esclusiva PS5 al 100%, ma trattandosi di un rogue-like potrebbero essere richieste un bel po' di ore per scoprire tutti i possibili finali e potenziare al massimo la protagonista.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, in arrivo il prossimo 30 aprile 2021 solo su PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer di Returnal dedicato ai nemici.