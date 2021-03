Returnal: la storia sarà 'misteriosa e inquietante', promette Housemarque

Il Game Director di Housemarque, Harry Krueger, è intervenuto ai microfoni di Mobile Syrup per discutere dell'approccio adottato dagli autori finlandesi per concretizzare la visione sci-fi di Returnal su PS5 e strutturarne la trama basandosi su tematiche prese dalle opere horror e thrilling.

Ricollegandosi alle sue recenti dichiarazioni sugli eventi narrativi disturbanti di Returnal, l'esponente di Housemarque spiega che "volevamo creare una storia che spingesse gli appassionati a porsi molte domande con eventi misteriosi e inquietanti. Da questo punto di vista, sarà interessante vedere la reazione dei giocatori dopo aver finito l'avventura, perchè ci saranno ancora tante domande a cui dare risposta e per riuscirci occorrerà rivivere la storia per esaminare i registri audio e altro".

Per Krueger, quindi, l'approccio scelto da Housemarque per stendere il canovaccio narrativo di Returnal contribuirà anche alla sua rigiocabilità, e questo perché "occorrerà rivivere quei momenti per cercare di decifrare il mistero di questa civiltà aliena. Per noi sviluppatori si è trattato di un progetto davvero entusiasmante, è stato fantastico vederci in questo nuovo ruolo per raccontare una storia".

Se volete saperne di più sull'ultima avventura sci-fi firmata dagli autori di Resogun e Alienation prima che veda la luce il 30 aprile in esclusiva su PlayStation 5, vi invitiamo a leggere la nostra intervista di Marco Mottura a Harry Krueger su Returnal tra tentacoli oscurità e spirito arcade.