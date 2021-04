Returnal: tanti nuovi dettagli sui nemici nell'ultimo trailer

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio un nuovissimo trailer dedicato a Returnal, l'esclusiva PlayStation 5 in arrivo tra pochi giorni. Osservando il filmato, la cui durata è di circa due minuti, è possibile scoprire numerosi dettagli sui mostruosi avversari della protagonista, Selene.

Durante il filmato possiamo infatti fare la conoscenza del Mycomorph, un avversario esile e pericoloso a causa delle spore che può lanciare verso il giocatore per rallentarlo. Vi è poi il Titanop, un bestione particolarmente aggressivo che attacca trasformando i suoi arti in letali lame. Altrettanto spaventoso è il Titanops, una sorta di cyborg dotato di frusta e doppia mitragliatrice che gli consente di attaccare sia a distanza che a corto raggio. Il Gorgolith, invece, è un predatore che ama nascondersi sotto la sabbia per tendere agguati e attacca tramite l'utilizzo di coda e lingua, entrambi molto taglienti. L'ultimo nemico, forse il più pericoloso, è l'Infected Scout: di questo avversario non si sa molto ma potrebbe trattarsi di una sorta di fantasma degli altri giocatori caduti in battaglia che hanno poi subito una terribile mutazione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Returnal arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 30 aprile 2021 in esclusiva su PlayStation 5. Avete già dato un'occhiata alla katana aliena di Returnal nella nuova clip dell'escllusiva PS5?