Returnal: nuovo gameplay trailer per l'esclusiva PlayStation 5

Tra i primi giochi mostrati nel corso del Future Game Show di questa sera troviamo a sorpresa anche Returnal, la nuova esclusiva PlayStation 5 in sviluppo presso Housemarque, gli autori di Resogun e Nex Machina.

Nel breve filmato mostrato all'evento organizzato da GamesRadar possiamo ascoltare le parole di Mikael Haveri, Marketing Director di Housemarque, che ha brevemente descritto il gioco e svelato alcune caratteristiche della storia. Il titolo è un frenetico sparatutto in terza persona con elementi rogue-like, dal momento che la protagonista Selene è bloccata in una sorta di loop temporale in seguito al suo atterraggio d'emergenza su un misterioso pianeta. Tra una run e l'altra non solo potremo accedere a sfide diverse e raccogliere del nuovo equipaggiamento, ma vi sarà anche l'opportunità di scoprire in maniera casuale dei nuovi elementi legati al passato della protagonista.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione del gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 30 aprile 2021 in esclusiva su PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, Returnal supporterà il DualSense della nuova console Sony e farà quindi uso sia del feedback aptico che dei grilletti adattivi.

Sapevate che proprio oggi Returnal è entrato in fase Gold?