Returnal: il nuovo trailer esalta l'esclusiva PS5 elencando i premi vinti da Housemarque

Sony continua a godersi il successo di Returnal, ad oggi una delle esclusive più sorprendenti approdate su PlayStation 5. Il gioco di Housemarque ha continuato ad accumulare premi durante questi ultimi mesi, e la compagnia nipponica ha pensato di realizzare un trailer che li riassumesse.

Il roguelike confezionato dalla software house finlandese è stato apprezzato da critica e giocatori sia per il gameplay adrenalinico, che per l'indovinata direzione artistica e per il coinvolgente accompagnamento sonoro. È questo il motivo per cui Returnal è riuscito, nel corso di varie celebrazioni ed eventi a tema videoludico, a portarsi a casa i titoli di "Game of the Year", "Outstanding Achievement in Audio Design and Music Composition", e "Best Action Game". Jane Perry, che ha vestito i panni della protagonita Selene, si è inoltre guadagnata il trofeo di "Best Performer in a Leading Role".

A seguito del successo riscontrato da Returnal, Sony ha deciso di accogliere Housemarque all'interno dei PlayStation Studios acquisendo la software house con cui collaborava a stretto contatto già da diversi anni. Lo studio ha ammesso di aver scartato delle idee con Returnal, ma verranno riutilizzate per la nuova IP attualmente in via di sviluppo per PS5.

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Returnal in arrivo su PC.