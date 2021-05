Returnal: trucco per recuperare la salute senza ricorrere al Silfio

Continuate a morire nelle varie run di Returnal? Sappiate allora che esiste un semplice trucco che permette ai giocatori di recuperare la salute ogni volta che ne sentono il bisogno.

Tutto ciò che occorre fare per ripristinare l'integrità della tuta di Selene consiste nel fare ritorno alla primissima stanza, quella nella quale è presente la Helios, ovvero la navicella distrutta della protagonista. Per far ciò potete sfruttare le varie stazioni per il viaggio rapido per raggiungere quella più vicina al punto di partenza e raggiungere così la nave. A questo punto avvicinatevi ad essa e premete il tasto Triangolo per entrare al suo interno e poi effettuate l'accesso alla cabina privata sulla sinistra: noterete la presenza di un letto, con il quale si può interagire sempre tramite la pressione del tasto Triangolo. Effettuate questa semplice azione e, dopo un breve filmato, la nostra Selene tornerà in forze e sarà pronta ad affrontare altri avversari con l'integrità della tuta al massimo.

Questo trucco può essere incredibilmente utile se utilizzato nelle prime fasi di una run, dal momento che ogni tre contenitori di Silfio (gli oggetti verdi contrassegnati da un + sulla mappa) raccolti con l'integrità della tuta al massimo permettono alla protagonista di ottenere un bonus al quantitativo massimo della salute, prolungandone l'indicatore. Ciò significa che, se state trovando qualche difficoltà nell'affrontare il primo boss, potete curarvi alla fine di ogni stanza per poi andare alla raccolta di tutto il Silfio ed aumentare sensibilmente l'indicatore della salute, così da avere maggiori probabilità di sconfiggere il primo importante nemico.

