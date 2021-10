Returnal: l'update 2.0 introduce il sistema di salvataggio e la Photo Mode

Anticipato da alcuni avvistamenti nelle scorse settimane, un nuovo aggiornamento di Returnal è ora disponibile per il download su PlayStation 5. Il roguelite Sci-Fi accoglie in questo modo due importanti feature: il Ciclo Sospeso e la modalità Foto.

Sospendi Ciclo - spiega Housemarque - non è un sistema di salvataggio tradizionale, ma costituirà in ogni caso un metodo con cui sospendere la propria partita e riprenderla in un secondo momento, anche se la console è stata nel frattempo spenta e riavviata. Si tratta di un'introduzione suggerita dal pressante feedback dei giocatori, che a lungo hanno desiderato un modo per salvare i progressi nel mezzo di una partita.

"La struttura del gioco rimane invariata, quindi questa funzionalità non è una tradizionale opzione "Salva partita": sospendendo il ciclo, Returnal creerà semplicemente un punto di sospensione monouso e, una volta ripresa la partita, il punto di sospensione verrà eliminato e non potrà essere riutilizzato. Il tuo ciclo continuerà direttamente dal momento in cui lo hai lasciato e, se desideri sospenderlo nuovamente, i tuoi progressi verranno acquisiti da quel nuovo punto in poi". La casa finlandese ha poi spiegato che in determinate situazioni (cutscene, fasi in prima persona, combattimenti particolarmente concitati) non sarà possibile sfuttare la funzionalità al fine di non interrompere il fluire degli eventi e non snaturare l'esperienza complessiva.

La modalità Foto, infine, permetterà di catturare i momenti più memorabili delle vostre avventure su Atropos: "In qualsiasi momento durante il gioco (tranne alcune circostanze limitate come le nostre sequenze in prima persona), puoi semplicemente mettere in pausa il gioco e accedere alla modalità foto, che ti darà il controllo della telecamera. Puoi quindi utilizzare le levette analogiche e i grilletti adattivi per spostare la camera e scegliere l'angolazione perfetta per la tua foto".



Per scoprire tutti gli altri dettagli sull'esclusiva PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Returnal.