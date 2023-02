Returnal, la versione PC è la migliore? Il confronto con PS5 e Steam Deck

Dopo essere stato accolto nel migliore dei modi su PlayStation 5, Returnal, il gioco che ha convinto Sony ad accogliere Housemarque tra le fila dei PlayStation Studios, è stato oggi pubblicato anche su PC.

Il noto canale ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione per mettere a confronto tutte le versioni di Returnal attualmente disponibili in commercio, inclusa quella per Steam Deck. Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura conferma che la versione PC accoglie, rispetto a quella PS5, diverse novità che non fanno altro che migliorare ulteriormente il comparto tecnico del gioco.

Returnal su PC riceve innanzitutto numerosi miglioramenti visivi rispetto a PS5: texture, effetti particellari, effetti di post-elaborazione, luci e ombre migliori, per la precisione. Dopo aver testato il titolo con 16GB DDR4 (Housemarque ne consiglia 32), il risultato è in ogni caso soddisfacente. L'autore dell'analisi ritiene necessari i 32GB di RAM solo nel caso intendessimo giocare in 4K con Ray-Tracing. La versione PC, rispetto a quella PS5, aggiunge anche il Ray-Tracing per alcune ombre e riflessi. Questa opzione aggiunge anche pozzanghere extra che non sono presenti disabilitando il RT. Returnal è in definitiva il gioco con più differenze e miglioramenti visivi di tutti i giochi di Playstation Studios su PC rispetto a PS5.

Cattive notizie per i possessori di Steam Deck, dove le prestazioni risultano insufficienti. Con tutte le impostazioni basse, il framerate scende sotto i 30 fps durante le fasi di combattimento.

Recentemente, Sony ha celebrato l'esordio di Returnal su PC con un nuovo trailer.