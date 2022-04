Returnal: come sono state realizzate le musiche dell'update gratis Ascension?

I ragazzi di Housemarque hanno riposto una grande cura nella realizzazione di Ascension, espansione gratis di Returnal. Lo dimostra anche l'ultimo video di approfondimento apparso sui canali ufficiali di PlayStation, che svela i segreti della composizione della colonna sonora.

Glen Andrew Brown della divisione Creative Arts Music dei PlayStation Studios ha presentato un approfondimento sulla realizzazione delle musiche e dei sistemi alla base dell'accompagnamento sonoro di Ascension, espansione pubblicata in via del tutto gratuita lo scorso mese. L'aggiunta di un bioma inedito, la Torre di Sisifo, impreziosito da linee narrative e nemici nuovi di zecca, ha ovviamente richiesto la composizione di nuovi brani. La colonna sonora e gli effetti audio, spiega Brown, sono stati progettati per offrire un senso di tensione continuo, che si fa sempre più intenso durante la scalata della torre. Uno dei sistemi chiave vede le musiche aumentare di un semitono al raggiungimento di ogni nuovo piano della struttura.

Scoprite questi e altri dettagli guardando il video in apertura di notizia. Dopodiché, ascoltate le nuove musiche composte da Bobby Krlic - inclusa "Hyperion" - nell'ambito dell'album "Returnal Vol. 2" disponibile su Spotify, Apple Music e le altre principali piattaforme di streaming musicale. Trovate la lista completa a questo indirizzo, buon ascolto!