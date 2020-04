Batman, reboot in Unreal Engine 4 con reveal a giugno: un nuovo rumor

I team di Warner Bros. stanno mantenendo ormai da diverso tempo il più stretto riserbo sulle attività in corso presso i propri studi: nonostante la curiosità del pubblico sia elevatissima, ancora non si è alzato il sipario sui nuovi progetti.

Questa condizione ha evidentemente favorito il diffondersi dei più disparati rumor in merito alle produzioni del gruppo Warner destinate ad approdare sul mercato videoludico. Particolarmente intensi e inarrestabili si sono dimostrate negli ultimi tempi le voci di corridoio legate ad un nuovo gioco di Batman in sviluppo presso Warner Bros Montréal, complici anche i teaser a tema Cavaliere Oscuro pubblicati dal team alcuni mesi fa.

Sull'argomento emerge ora un nuovo rumor, apparso sulle pagine di Reddit. L'autore del post è attivo sul forum come "misterblum2020", Redditer del quale è difficile giudicare l'attendibilità a causa dell'assenza di altre informazioni diffuse tramite questa utenza. Secondo quanto riferito da quest'ultimo il nuovo gioco di Batman sarebbe un reboot, nel cui titolo non sarebbe più inclusa la dicitura "Arkham". Il presunto insider afferma di non disporre di molte informazioni, ma di sapere per certo che il reveal del gioco arriverà a giugno, con una piccola possibilità di un piccolo anticipo sulla tabella di marcia. Il nuovo Batman rappresenta una grande hit per Warner Bros., riferisce, e uscirà quest'anno, con il reveal previsto nel periodo indicato per ragioni legate, lascia intendere, ad obblighi contrattuali. La nuova avventura videoludica del Crociato Incapucciato, riporta, dovrebbe inoltre essere plasmata tramite Unreal Engine 4.



Altre voci di corridoio diffusesi negli ultimi mesi hanno inoltre evocato la possibile nascita di un DC Gaming Universe condiviso.