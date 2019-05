Il reveal del nuovo Call of Duty potrebbe essere vicino, aggiornati i profili social

L'annuncio del nuovo Call of Duty potrebbe essere molto vicino: nel momento in cui scriviamo, Activision ha aggiornato i profili social del gioco rimuovendo qualsiasi immagine da Instagram e utilizzando delle semplici immagini nere per avatar e copertina su Facebook e Twitter.

Il profilo Instagram di Call of Duty (che conta 8.1 milioni di follower) appare svuotato da qualsiasi contenuto, è presente al momento solamente un'immagine profilo con il logo classico della serie. Su Facebook e Twitter i post sono ancora presenti, anche in questo caso l'avatar è rappresentato da logo ufficiale mentre le copertine sono completamente nere.

Una sorta di "silenzio stampa" che sembra preannunciare l'arrivo di novità in tempi relativamente brevi, sappiamo che il nuovo Call of Duty sarà protagonista dell'evento E3 Coliseum ma non è escluso che un trailer possa arrivare prima della fiera di Los Angeles, al momento però tutto tace.