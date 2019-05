Il reveal del nuovo Ghost Recon commentato in diretta il 9 maggio

Alle 20:30 di giovedì 9 maggio Ubisoft svelerà ufficialmente il nuovo capitolo della serie Ghost Recon. Un evento di assoluto rilievo, al quale la nostra redazione assisterà in diretta!

A partire dall'orario sopra riportato siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye, dove i nostri redattori vi aspetteranno per commentare insieme il reveal. Il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di vederlo in azione - in esclusiva italiana - la scorsa settimana a Parigi, ma per il momento non possiamo rivelarvi assolutamente nulla!

Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri membri della community in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanellino in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. In questo modo, verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta e non rischierete di mancare ad un avvenimento così importante.

Come si chiamerà il nuovo Ghost Recon? Sarà la diretta evoluzione di Wildlands, oppure segnerà un ritorno alle origini della serie? Tutte le risposte a queste domande le avremo giovedì 9 maggio alle 20:30... vi aspettiamo!