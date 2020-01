Reveal di PS5 in arrivo il 5 febbraio? L'account Twitter di PS Europe ha cambiato slogan!

Un interessante cambiamento relativo all'account Twitter ufficiale di PlayStation Europe sta rapidamente attirando l'interesse della community videoludica: ecco tutti i dettagli.

La pagina social dedicata all'universo PlayStation nel Vecchio Continente sembra aver modificato la propria descrizione, aggiungendovi la dicitura "It's time to play". Quest'ultima non pare avere correlazioni con PlayStation 4, i cui slogan più noti sono correlati a "For the Players" o "Best place to play". Questo dettaglio potrebbe di per sé non risultare particolarmente interessante, se non fosse che questa specifica dicitura era stata riportata all'interno di un rumor recentemente apparso su 4chan.

Quest'ultimo, in particolare, includeva dettagli sul reveal di PlayStation 5, sulle caratteristiche della console ed il suo reveal. In particolare, la voce di corridoio indicava nell'ottobre 2020 la finestra di lancio di PS5, con un presunto prezzo pari a 499 dollari/449 euro. Si indicava inoltre per la data del 5 febbraio la giornata durante la quale avrebbe avuto luogo la presentazione di PlayStation 5. Numerosi dettagli riguardavano inoltre la line-up di titoli previsti per la console next-gen, tra i quali venivano ad esempio citati Demon Souls Remastered o Gran Turismo 7.



Tuttavia, lo sottolineiamo, il rumor riferiva anche di una presenza di Sony all'E3 2020, già smentita dal colosso videoludico. Come di consueto, dunque, vi invitiamo ad attendere informazioni ufficiali, rammentando che i presunti leak possono spesso rivelarsi infondati.