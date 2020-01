Reveal di PS5 a febbraio: l'annuncio dell'evento di presentazione è imminente?

Stando alle ultime indicazioni forniteci dalla sempre attiva community di Reddit, l'annuncio dello show di presentazione di PlayStation 5 dovrebbe essere imminente.

Pur senza avere la pretesa di condividere alcun rumor inedito o considerazione illuminante che possa corroborare le indiscrezioni trapelate in rete in queste settimane, un utente del celebre forum si è limitato a ricordare le tempistiche adottate in passato dai canali social di Sony per svelare i suoi eventi.

Nel caso del PlayStation Meeting dedicato a PS4 e avvenuto nel febbraio del 2013, ad esempio, i profili Twitter ufficiali del colosso tecnologico giapponese ne diedero l'annuncio nella giornata del 31 gennaio del 2013. A detta del frequentatore di Reddit, e dei circa 700 utenti che hanno deciso di fornire un feedback positivo al suo messaggio, l'annuncio ufficiale della presentazione di PlayStation 5 potrebbe avvenire il 31 gennaio 2020, anche qui attraverso un breve comunicato lanciato sui social per fornirci delle indicazioni generiche sulla data del reveal e sul luogo scelto per fare da sfondo a questo importante evento mediatico.

In attesa di scoprire se la community di Reddit ci ha visto lungo, consigliamo a chi ci segue di leggere il nostro speciale sui piani di Sony tra l'assenza dall'E3 2020 e la presentazione di PS5.