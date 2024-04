PS5 PRO tra giochi e reveal: Sony chiede agli sviluppatori di 'prepararsi per l'estate'?

La conferma di Tom Warren ai leak sulle specifiche di PS5 PRO era solo l'inizio. Con un articolo pubblicato sulle pagine di The Verge, il giornalista prende spunto dal suo ultimo, chiacchierato post sui social per condividere ulteriori anticipazioni sulle strategie che intende attuare Sony da qui ai prossimi mesi.

Il Senior Editor di The Verge parte proprio dalle voci di corridoio raccolte dalle sue 'gole profonde', e dalle informazioni che afferma di aver estrapolato dalla documentazione leak sulle specifiche hardware di PS5 PRO, per soffermarsi su un importante dettaglio della strategia che starebbe portando avanti il colosso tecnologico giapponese.

A detta di Tom Warren, infatti, Sony avrebbe chiesto alle case di sviluppo che intendono richiedere un devkit di PlayStation 5 PRO (o che lo hanno già ricevuto) di integrare la console midgen nel processo di certificazione dei loro giochi in sviluppo entro e non oltre il mese di agosto: ciò significa che tutte le software house che otterranno un kit di sviluppo di PS5 PRO sarebbero 'obbligate' a supportare attivamente la nuova console Sony, nel caso in cui i loro titoli dovessero passare al vaglio delle autorità di regolamentazione e certificazione in estate.

Se confermata, l'anticipazione di Tom Warren darebbe quindi ulteriore credito alle sempre più insistenti voci di corridoio che vogliono Sony impegnata a preparare il lancio di PS5 PRO entro fine 2024. A voler dar credito alle ultime indiscrezioni di Tom Warren, di conseguenza, il reveal della versione mid-gen di PlayStation 5 potrebbe avvenire proprio nel corso di questa estate.

