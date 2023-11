Revenant Hill cancellato: gravi problemi per il team autore di Night in the Woods

Annunciato soltanto al PlayStation Showcase di maggio, Revenant Hill è stato purtroppo cancellato, come confermato da un comunicato ufficiale di The Glory Society. Il team di sviluppo, già autore di Night in the Woods, è purtroppo stato colpito da alcuni problemi piuttosto gravi.

Non è chiaro se si tratti della fine dello studio stesso, ma The Glory Society ha confermato che questa è certamente la conclusione dello sviluppo di Revenant Hill, che a questo punto non vedrà più la luce su PC e console PlayStation come originariamente previsto. Il gioco era caratterizzato da uno stile artistico e di esplorazione simile a Night in the Woods, ma avrebbe avuto luogo nel 1919 in un comunità in rapida evoluzione.

Il motivo della cancellazione è legato a gravi problemi di salute di cui soffre attualmente il co-fondatore dello studio, Scott Benson. "Siamo una cooperativa e prendiamo decisioni in gruppo. Per noi questa era la strada chiara da intraprendere per il benessere del team, che francamente è più importante dei giochi. In futuro, quando le acque si saranno calmate, forse parleremo di ciò che abbiamo realizzato e imparato insieme. Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con noi, ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi. A volte accadono cose al di fuori del tuo controllo che cambiano le opzioni disponibili e devi semplicemente affrontarle insieme. Siamo orgogliosi di aver preso parte al progetto di Glory. Grazie per esservi interessati a ciò che abbiamo fatto. Prendetevi cura gli uni degli altri e sostenete chi svolge il lavoro necessario per realizzare i giochi che amate. Ci vediamo in giro", recita il comunicato dal sapore piuttosto amaro diffuso dalla software house.

In un post separato, Benson ha parlato più nel dettaglio della situazione che si trova sfortunatamente ad affrontare: "Allora. Negli ultimi 12 mesi circa mi sono ammalato gravemente e la cosa non è andata via. Alla fine mi è stata diagnosticata una grave insufficienza cardiaca, molto probabilmente causata da un virus. Continuerà a pormi notevoli limiti nel prossimo futuro e per questo ho dovuto smettere di lavorare come facevo una volta".