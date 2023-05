Revenant Hill allo showcase Sony: la dura vita di un gatto lavoratore

Sbarcare il lunario non è facile per nessuno, tantomeno per un gatto che vive in prossimità di un cimitero, in una piccola cittadina. Queste le premesse di Revenant Hill, avventura indipendente firmata da The Glory Society e Finji, già publisher dell'apprezzato Tunic.

Nel corso del PlayStation Showcase, questa insolita epopea felina si è presentata in un primo reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ambientato nel 1919, Revenant Hill vede protagonista un gatto piuttosto sfortunato. Dopo aver visto la propria casa ridursi in cenere in seguito a un incendio, il piccolo Twigs parte alla ricerca di una nuova dimora.

Quando finalmente il gatto sembra aver trovato una nuova tana in prossimità di un cimitero, accade però un fatto quantomeno peculiare. Il gufo che risiede nella collina accanto è infatti determinato a fargli pagare un esoso affitto. Tra streghe, scioperi e scheletri giardinieri, Twigs dovrà progressivamente trovare un modo per sopravvivere, ai margini di una cittadina dove si prepara ad accadere qualcosa di oscuro.



Decisamente originale, Revenant Hill è ancora privo di una data di uscita, ma il team di The Glory Society ha confermato che la produzione troverà spazio su PC, PS4 e PS5. Tra gli Indie presentati al PlayStation Showcase di maggio, ricordiamo inoltre l'annuncio del promettente Neva.