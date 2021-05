Revenge of the Mutant Camels: Jeff Minter ha sistemato un bug di un gioco uscito nel 1984

Revenge of the Mutant Camels è una delle tante opere del genio visionario di Jeff Minter, uscito nel 1984 su Commodore 64 e in seguito su PC DOS e computer Amiga. Torniamo a parlarne perchè a 37 anni di distanza l'autore ha affermato di aver risolto un bug.

Nello specifico Minter fa sapere su Twitter di "aver risolto un problema con le mer++se collisioni di Revenge of the Mutant Camels", confermando ovviamente che "il gioco è molto più giocabile adesso."

Resta da capire chi mai potrà beneficiare di questa miglioria dal momento che la versione per Commodore 64 non è certo aggiornabile, e lo stesso vale per i porting DOS e Amiga. Chissà che Minter a questo punto non abbia in programma di pubblicare il gioco sugli store digitali per permettere a tutti di giocare Revenge of the Mutant Camels nella sua forma migliore.

Jeff Minter è un nome oggi poco noto ma negli anni '80 e '90 ha dato vita ad una produzione sterminata che include giochi come Andes Attack, Gridrunner, Traxx, Laser Zone, Attack of the Mutant Camels e Revenge of the Mutant Camels, Sheep in Space, Psychedelia, Mama Llam, Voidrunner, Super Gridrunner, Llamatron 2112, Tempest 2000, Defender 2000 e tanti altri giochi di successo su home computer a 8 e 16 bit.