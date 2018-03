Reverie, action adventure 2D ispirato a Earthbound e Zelda, arriva su PS Vita il 5 aprile

A distanza di diversi mesi dal reveal ufficiale,e la software househanno finalmente annunciato la data di uscita della versione Playstation Vita di, action adventure in due dimensioni ispirato a

Il gioco approderà sulla portatile di Sony fra pochissimi giorni, per la precisione il prossimo 5 aprile. Per celebrare l’occasione, il publisher ha condiviso un trailer (che trovate in apertura di notizia) che ci anticipa alcune delle situazioni che ci troveremo a fronteggiare nel corso dell’avventura, mostrandoci le meccaniche di gameplay, le ambientazioni, i nemici e lo stile che caratterizzeranno la produzione. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori che Reverie arriverà in un secondo momento anche su Playstation 4; la data di uscita di questa edizione, tuttavia, non è stata ancora rivelata. Nel gioco indosseremo i panni di Tai, un ragazzino che vive su un’isola fittizia della Nuova Zelanda che sarà chiamato a sventare la minaccia degli spiriti inquieti e salvare così il resto della popolazione. Se il titolo di Rainbite Limited vi incuriosisce e volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye potete osservare il trailer di annuncio risalente allo scorso settembre e un breve video gameplay.