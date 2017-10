Reverie, action adventure ispirato a Zelda, arriverà su PS4 nel 2018

, l'action adventure in due dimensioni ispirato aannunciato lo scorso settembre esclusivamente per Playstation Vita, arriverà anche su PS4. Lo ha confermato quest'oggi Tom Butler, level designer e cofondatore di, tramite le pagine del Playstation Blog.

Lo sviluppatore ha approfittato dell'occasione anche per condividere un nuovo trailer del gioco -in cui possiamo osservare alcuni spezzoni di gameplay della versione PS Vita- e per presentarci un'ambientazione inedita dell'isola fittizia di Toromi: Butler’s Cay, un'area in cui (tanto per restare in tema Halloween) sono presenti un cimitero e una chiesa. Ricordiamo che Reverie arriverà nei primi mesi del 2018 su PS Vita, per poi debuttare subito dopo su Playstation 4. Il titolo sarà disponibile in formato digitale, tuttavia sarà lanciata anche un'edizione retail a tiratura limitata che includerà gioco, manuale di istruzioni, colonna sonora su CD, mappa e confezione da collezione.