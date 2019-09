Review bombing di Astral Chain su Switch: rimosse le recensioni utente negative

Nelle giornate che hanno accompagnato l'uscita di Astral Chain abbiamo assistito a un insolito review bombing causato dalla decisione assunta da Platinum Games di lanciare il loro capolavoro action in esclusiva su Nintendo Switch. Dopo diversi giorni dall'accaduto, i curatori di Metacritic decidono di intervenire.

I gestori del più famoso aggregatore di recensioni videoludiche del pianeta (insieme a GameRankings) hanno infatti deciso di rimuovere tutte le recensioni utente di Astral Chain che presentavano una votazione troppo bassa rispetto al reale valore del kolossal di PlatinumGames.

Delle 2.303 recensioni utente "risparmiate" dall'opera di pulizia compiuta da Metacritic, solo 194 offrono adesso un giudizio negativo sull'ultimo progetto degli autori di Bayonetta e Nier Automata: la stragrande maggioranza dei frequentatori del portale, quindi, concorda nell'assegnare un voto numerico analogo a quello proposto dalla stampa di settore, che si attesta sull'invidiabile media di 88 punti su 100.

Anche secondo Marco Mottura, con i giudizi espressi nella nostra recensione di Astral Chain, il nuovo titolo di PlatinumGames rappresenta la vetta più alta mai raggiunta dalla casa di sviluppo nipponica, almeno per quanto riguarda gli action adventure. Quanto alla diatriba sorta per l'esclusività del titolo su Switch, Hideki Kamiya ha voluto esortare tutti coloro che sperano di veder approdare Astral Chain su console come PS4 a rivolgersi direttamente a Nintendo.