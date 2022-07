Rework Aurelion Sol non arriverà a breve su League of Legends, parola di Riot

Tra i campioni più dimenticati di League of Legends, Aurelion Sol è certamente quello più popolare: nonostante il pubblico sappia quanto sia poco giocato, non intende risolvere la situazione alla luce del complesso kit. Pertanto, Riot sta lavorando sul rework completo di Aurelion Sol, che tuttavia non arriverà tra poco tempo.

Lo stesso team di sviluppo di casa Riot Games ha confermato che Aurelion Sol riceverà un nuovo kit costruito da zero nel corso della stagione 2023. Secondo quanto affermato dal lead producer Ryan Mireles, internamente stanno lavorando “con molta calma” cosicché Aurelion Sol possa ritornare sulla Landa degli Evocatori grazie a più giocatori: “Rilasceremo materiale quando sarà pronto, probabilmente alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo”, ha aggiunto.

L’obiettivo non sarà solamente quello di renderlo più interessante da giocare e farlo uscire dal play rate dello 0,52%, ma anche quello di enfatizzare il suo tema. Secondo Riot, Aurelion Sol diventerà così il primo personaggio di League of Legends a subire un “Comprehensive Gameplay Update" (CGU), ovverosia una rielaborazione più pesante rispetto alle solite viste negli ultimi tempi, come nel caso di Taliyah o Olaf. I prossimi, peraltro, ricordiamo essere Udyr e Shyvana.

Nel mentre, ricordiamo che sul MOBA firmato Riot ha preso il via l’evento Guardiani Stellari.