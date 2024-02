REYNATIS annunciato al Nintendo Direct giapponese: l'Action/RPG arriva a luglio

Non sono mancate sorprese al Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio 2024, ma nell'edizione giapponese dell'evento in streaming di Nintendo c'è stato spazio per qualche altro annuncio ancora. Nello specifico, FuRyu ha rivelato ufficialmente il suo nuovo Action/RPG, REYNATIS.

Il Nintendo Direct ci ha permesso di avere un primo assaggio del progetto, che punta ad offrire azione frenetica e combattimenti spettacolari, sullo sfondo della Shibuya di Tokyo come scenario principale dell'avventura. Oltre a due protagonisti distinti, inoltre, il gameplay offre due modalità d'azione, Suppression Mode, ideale durante le fasi esplorative, e Liberation Mode, che ci consente di dare vita a combattimenti frenetici attraverso anche l'impiego di poteri magici. FuRyu ha anche già confermato quando sarà disponibile il suo prossimo gioco: REYNATIS sbarcherà non solo su Nintendo Switch ma anche su PlayStation 5 e PS4 il 25 luglio 2024, sia in formato fisico che digitale.

Per il momento, però, la data si riferisce al solo territorio giapponese: non ci sono conferme ufficiali in merito all'uscita di REYNATIS anche in Europa e Stati Uniti. Non è chiaramente da escludere che FuRyu e il publisher Natsume Atari possano annunciarne lo sbarco in occidente in un secondo momento, ma per adesso l'esordio del gioco è previsto unicamente in Giappone.