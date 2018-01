Mercoledì 17 gennaio alle 21:30 appuntamento speciale sul canale Twitch di Everyeye.it: la squadra disarà in diretta per giocare con, lo psichedelico titolo sviluppato da, uscito originariamente sunel 2001.

Vero e proprio fenomeno culturare della scena musicale elettronica (e non solo), REZ è ancora oggi uno degli shooter su binari più acclamati dai giocatori. Una bella occasione per riscoprire un grande classico targato SEGA: appuntamento fissato per mercoledì 17 gennaio sul canale Twitch di Everyeye.it, non mancate!

