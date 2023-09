RGG Summit Fall 2023 annunciato: in arrivo le novità sulla serie di Like a Dragon

Dopo l'evento estivo tenuto nel mese di giugno, SEGA e Ryu Ga Gatoku Studio hanno tolto i veli all'RGG Summit Fall 2023. Il nuovo appuntamento con gli sviluppatori sarà utile per scoprire tutte le novità sulla serie di Like a Dragon, che si appresta a tornare sulle scene con due nuovi capitoli.

L'RGG Summit Fall 2023 si terrà il prossimo 20 settembre alle ore 12:00 JST (le 05:00 del mattino) e, come detto, farà da palcoscenico all'annuncio delle prossime sorprese riguardanti la serie di Like a Dragon, precedentemente nota in Occidente con il nome di Yakuza.

Saranno principalmente due i temi trattati durante la trasmissione: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth. Il primo ci racconterà gli eventi trascorsi tra Yakuza 6 e Yakuza 8, ma dalla prospettiva di Kiryu. Il titolo è atteso al lancio il 9 novembre su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam e Microsoft Store. Nel secondo caso, invece, parliamo del prosieguo dell'avventura di Kasuga Ichiban, in arrivo nei primi mesi del 2024 sulle medesime piattaforme di gioco.

In attesa delle novità in serbo per l'RGG Summit Fall, vi ricordiamo che per Like a Dragon Gaiden non ci sarà una versione retail dedicata al mercato occidentale.