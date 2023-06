RGG Summit Summer 2023: il riassunto delle novità su Like A Dragon

All'alba, SEGA ha trasmesso lo showcase RGG Summit Summer 2023 dedicata alla serie Yakuza (ora conosciuta come Like A Dragon in Occidente) che vedrà il prossimo arrivo di due giochi: Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e Like a Dragon Infinite Wealth.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è ambientato tra Yakuza 6 The Song of Life e Yakuza Like A Dragon, di fatto viene definito come "il vero seguito di Yakuza 6", il gioco sarà disponibile dal 9 novembre solo in formato, durante il RGG Summit Summer 2023 lo studio ha sostanzialmente mostrato il trailer di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name già visto nei giorni scorsi confermando che nuovi personaggi inediti compariranno nel gioco.

Meno dettagli invece sono stati diffusi su Like A Dragon Infinite Wealth, in arrivo nel 2024, durante lo show però sono saliti sul palco i doppiatori di Ichiban e Kazuma intrattenendo i presenti con un breve segmento parlato e doppiato in diretta.

SEGA ha poi spiegato i motivi che hanno spinto la compagnia a cambiare il nome del gioco da Yakuza 8 a Like a Dragon Infinite Wealth in Occidente, Like A Dragon 8 esce all'inizio del 2024 ma la data deve ancora essere confermata dal publisher.