Rhythm of the Universe Ionia: l'avventura fantasy in VR è in arrivo su PC, PS4 e PS5

Gli sviluppatori di ROTU Entertainment & Media annunciano in video la data di commercializzazione ufficiale di Rhythm of the Universe: Ionia, un'avventura fantasy da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale inforcando PS VR e i principali visori sul mercato.

Nel descrivere l'esperienza ludica di Ionia, i ragazzi di ROTU spiegano che si tratta di un'avventura VR intrisa di puzzle da risolvere esplorando liberamente uno scenario onirico caratterizzato da ambientazioni estremamente variegate e originali.

All'ombra delle arcologie e delle millenarie rovine che imperlano la foresta di Harpa, i giocatori dovranno intraprendere una pericolosa missione per evitare che l'esercito di Tritone distrugga definitivamente il proprio regno. Per riuscire nell'impresa, il proprio alter-ego e sua sorella Allegra dovranno sfruttare il potere della musica per scoprire il segreto che si cela dietro ad ogni strumento biomeccanico presente nella mappa.

La risoluzione degli enigmi ambientali passerà perciò per l'acquisizione degli incantesimi musicali con cui "entrare in risonanza" con i marchingegni utilizzati dalla foresta senziente Harpa per difendersi dagli attacchi delle legioni di Tritone. Prima di lasciarvi al video in apertura di notizia e alla galleria immagini a seguire, vi informiamo che Rhythm of the Universe: Ionia è previsto in uscita per il 23 settembre su PC, PS4 e PlayStation 5. Per giocare al titolo sarà necessario possedere PlayStation VR su console Sony o, su PC, Oculus Quest 2, VIVE Cosmos, Valve Index o un dispositivo VR di Windows Mixed Reality.