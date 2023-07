Riaprono i server dei vecchi Call of Duty: oltre 100.000 giocatori connessi per Black Ops

In questi ultimi giorni i server dei giochi di Call of Duty usciti in era Xbox 360 sono stati aggiornati e riaperti, risolvendo anche una serie di problemi legati al lag e alle frequenti disconnessioni. E questo ha portato un gran numero di giocatori a riscoprire i Call of Duty classici.

In particolare sembra che giochi come Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty World at War, Call of Duty Black Ops e Black Ops 2 siano stati presi d'assalto dai giocatori, con picchi di oltre 100.000 utenti connessi in contemporanea nel caso di Call of Duty Black Ops del 2010, che si dimostra uno dei giochi più amati della serie.

Decine di migliaia di giocatori stanno quindi tornando a giocare con i vecchi Call of Duty, ignorando produzioni più recenti come Call of Duty Modern Warfare II. E con il potenziale arrivo dei Call of Duty classici su Xbox Game Pass a seguito dell'acquisizione di Activision Blizzard, il "pericolo" è che la community torni in massa sui propri giochi preferiti snobbando magari il lancio dl prossimo episodio della saga, ovvero Call of Duty Modern Warfare III secondo alcuni rumor.

Si tratta di timori eccessivi? Forse, ma Microsoft dovrà gestire al meglio anche questa situazione per evitare di "pestarsi i piedi" da sola.