Ricarica PlayStation Store da 20€ a solo 1 cent da GameStop con l'usato

GameStop ha lanciato il Volantone di Primavera dando una rinfrescata alle offerte dedicate alle differenti piattaforma. Tra le nuove promozioni ne figura una dedicata alle ricariche da 20 euro per il portafoglio del PlayStation Store: scopriamo tutti i dettagli.

Presso i negozi della catena è possibile acquistare una Ricarica PlayStation Store da 20€ a solo 1 centesimo portando 1 gioco PS4/Xbox One/Nintendo Switch con prezzo al pubblico minimo della versione usata pari a 29,98 euro, purché sia valido per la promozione. L'iniziativa sarà valida fino a mercoledì 25 marzo, salvo esaurimento scorte, inoltre non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è valida solo per i possessori di GSZ+. Per consultare la validità dei giochi in vostro possesso vi consigliamo di seguire le istruzioni presenti a questo indirizzo.

Riscattando il codice nell'apposita sezione del PlayStation Store, verranno aggiunti automaticamente 20 euro ai vostri fondi del portafoglio, liberamente spendibili su qualsiasi prodotto in vendita sulla piattaforma digitale di Sony. Prima di lasciarvi, ci teniamo a segnalare che da GameStop sono attivi anche tanti sconti su PlayStation 4 e PS4 Pro, entrambe disponili in differenti configurazioni.