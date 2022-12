Ricarica per il PlayStation Store scontata su Amazon, scopri lo sconto

Super promozione su Amazon per ricaricare il proprio portafoglio del PlayStation Store o per acquistare l'abbonamento PlayStation Plus ad un prezzo scontato, il noto store ci permette di acquistare la ricarica da 120 euro ad un prezzo scontato, vediamo assieme la promozione.

La ricarica da 120 euro ci viene proposta a soli 102 euro, con lo sconto di 18 euro dal prezzo di listino, pari ad uno sconto del 15%, può essere utilizzata per ricaricare il nostro portafoglio digitale e acquistare liberamente qualsiasi gioco o abbonamento. Amazon nell'immagina della ricarica ci ricorda che sarà anche possibile acquistare l'abbonamento PlayStation Plus Premium da 12 mesi ad un prezzo scontato.

Una volta effettuato l'acquisto, si riceverà una mail da parte di Amazon con il codice da riscattare nel PlayStation Store, che aggiungerà un credito pari a 120 euro, spendibile quindi liberamente oppure da utilizzare per acquistare l'abbonamento PlayStation Plus Premium da 12 mesi, pagandolo solo 102 euro al posto di 120 euro.

Clicca qui per acquistare la ricarica del PlayStation Store da 120 euro ad un prezzo scontato

Sarà quindi possibile risparmiare ulteriormente acquistando giochi già scontati nel PlayStation Store, che quindi rende la promozione di oggi ancora più appetitosa, che ci permetterà di ottenere 18 euro gratuiti di credito per il PlayStation Store.

Non sappiamo per quanto tempo sarà attiva l'offerta, il prezzo potrebbe risalire da un momento all'altro.