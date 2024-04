Ricarica e raffredda il tuo PS5 con questa stazione a un prezzo UNICO

Mcbazel PS5 Stazione Raffreddamento Supporto di Ricarica Multifunzionale è ciò che ci vuole per avere la tua console PS5 (attenzione, non la versione Slim) sempre pronta all'uso ma anche rinfrescata, così non dovrai temere surriscaldamenti anche in condizioni di alte temperature. Falla tua con il 19% di sconto, a soli 24,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Monta 3 ventole di raffreddamento ad alta velocità integrate. In questo modo estrae in modo rapido il calore interno della console mantenendola sempre fresca.

Il doppio dock di ricarica ricarica fino a due controller PS5 DualSense contemporaneamente. La ricarica verticale permette di vedere facilmente lo stato di ricarica (luce arancione pulsante dei controller).

Prevede anche una porta USB aggiuntiva per la ricarica del controller cablato e altri accessori USB. Ecco perché parlavamo di una stazione di ricarica completa, ALL-IN-ONE appunto. Alimentato dalla console di gioco tramite cavo di ricarica USB splitter (incluso). Quindi non necessita di essere messo in una presa di corrente.

Il colore bianco ben si confà a quello della PS5 e non andrà a inficiare sul design della stanza, anche grazie alle dimensioni compatte.

