Le ricariche per il PlayStation Store per il Black Friday sono scontate su Amazon

Da ieri sono iniziate le offerte per il Black Friday di Amazon e oggi abbiamo scoperto un'offerta molto interessante per coloro che prediligono l'acquisto di contenuti digitali piuttosto che fisici.

Le ricariche per il PlayStation Store sono acquistabili ad un prezzo scontato, quella da 90 euro è scontata del 15% e acquistabile a soli 76,41 euro, quella da 75 euro è scontata del 10% ed in offerta a 67,50 euro e per ultima quella da 50 euro è sempre scontata del 10%, quindi acquistabile a 40,50 euro.

Il credito ottenibile con l'acquisto di queste ricariche può essere utilizzato per acquistare qualsiasi contenuto presente nel PlayStation Store ed inoltre può essere utilizzato per acquistare PlayStation Plus Premium con il 25% di sconto, solo fino al 28/11/2022. Dopo tale data l'abbonamento su PlayStation Store tornerà a prezzo pieno.

Una volta acquistata la ricarica, Amazon ci manderà una mail con il codice da riscattare per ricaricare il nostro portafoglio nel PlayStation Store. Di seguito i link alle offerte:

