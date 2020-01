Ricavi mercato digitale a dicembre: Fortnite in calo, vendite raddoppiate per RDR 2 su PC

Dicembre è stato un mese da record per quanto riguarda il mercato digitale dei videogiochi, secondo i dati diffusi da SuperData. La compagnia di analisi riporta un totale di 9.8 miliardi di dollari spesi in questo settore nel solo mese di dicembre 2019, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il mercato mobile cresce del 28% su base annuale mentre i ricavi digitali del settore console e PC calano del 25% e 4% rispettivamente, performance dovuta in larga parte alla minor popolarità di Fortnite rispetto al 2018. Su mobile continua a crescere Clash of Clans di Supercell che a dicembre incassa 158.2 milioni di dollari, buon successo anche per Call of Duty Modern Warfare grazie al sistema di monetizzazione scelto da Activision, il nuovo COD registra performance migliori del 4% rispetto ai numeri registrati da Black Ops 4.

GTA V registra il suo miglior mese di sempre dal dicembre 2017 mentre Red Dead Redemption 2 ha visto aumentare le vendite digitali dopo il lancio su Steam: dalle 406.000 copie vendute a novembre su Epic Games Store e Rockstar Launcher si è passati a un milione di download a dicembre.

La classifica dei giochi PC Digital più redditizi di dicembre vede League of Legends al primo posto seguito da Dungeon Fighter Online e Crossfire. Su console domina COD Modern Warfare con a seguire FIFA 20 e Star Wars Jedi Fallen Order. Infine, su mobile svettano Clash of Clans, Honour of Kings e l'immortale Candy Crush Saga.