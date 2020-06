Riccardo Rovatti tra Uncharted 2, Bloodborne e Ratchet & Clank: ne riconoscerete la voce?

Continua la nostra rubrica sui doppiatori italiani, stavolta con il nome, e il volto, di un attore che mai avremmo immaginato essere la voce di Franky in One Piece, del Professor Oak in Pokémon, Majin Bu in Dragon Ball e Plankton in SpongeBob... Ma questi sono solo i ruoli minori! Scoprite con noi l'intesa carriera di Riccardo Rovatti.

Classe 1954, è negli studi di Milano che Rovatti inizia, e porta tutt'oggi avanti, la sua carriera divenendo presto famoso per i suoi doppiaggi in anime, cartoni animati, videogame e persino audiolibri. Biglietto da visita dell'attore sono senza dubbio il Dottor Nefarious del franchise Ratchet & Clack e il Professor Warren Vidic, che doppierà in tutti i titoli della saga di Assassin's Creed. Proprio nelle avventure di Altair ha prestato la voce anche ad Al Mualim/ Rashid ad-Din Sinan, mentore del protagonista. Come dimenticare poi il fido Murray, inseparabile alleato di Sly Raccoon, e Volter, il Guardiano dell'Elettricità in The Legend of Spyro?

Tra i ruoli secondari, ma di videogame campioni d'incassi, Djura in Bloodborne, Codsworth e il Pastore Clements in Fallout 4, Marad in Horizon Zero Dawn, Vel'Koz in League of Legends, Fl4k in Borderlands 3, di cui uscirà presto il DLC Taglia di Sangue, Karl Schäfer in Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Jervis Tetch/ Cappellaio Matto in Batman: Arkham Legacy, su cui attendiamo avidamente aggiornamenti dall'evento Dc FanDome. Infine, lo abbiamo udito anche BioShock e BioShock 2 (Peach Wilkins, Rock Flanagan), Il Padrino (Luca Brasi, Philip Tattaglia), Tom Clancy's Splinter Cell (Irving Lambert), Brothers in Arms (Sam Corrion, Robert G. Cole), God of War (Poseidone), Crash Nitro Kart e Crash Twinsanity (Dottor N. Tropy) e persino in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (Mangiamorte).