Siete alla ricerca di un NVIDIA GeForce RTX 3080? Un utente ha risolto in modo creativo

Tra gli oggetti più desiderati di questo Natale 2020, oltre alle richiestissime console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, meritano una menzione le schede video NVIDIA GeForce RTX 30. Data la carenza di GPU disponibili sul mercato, alcuni utenti hanno deciso di rimediare con un metodo creativo.

Dal momento del lancio, avvenuto ormai lo scorso novembre, le nuove GPU di NVIDIA basate sull'architettura Ampere sono state protagoniste di una scarsissima disponibilità sul mercato (esattamente come avvenuto per altri oggetti dei desideri come PS5 e Xbox Series X|S): le schede NVIDIA RTX 3070, 3080, 3090 e la più recente 3060 Ti sono infatti introvabili o vendute a prezzi esorbitanti.

Per risolvere il problema un utente di Reddit chiamato FermentedTNT ha pensato bene di autoprodursi una NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition in cucina, creando una torta con le esatte fattezze della tanto agognata scheda grafica: con l'aiuto della madre il risultato finale è sicuramente degno di nota e completo di ogni dettaglio. Sebbene sia altamente sconsigliato installare una torta nel proprio PC da gaming, il ragazzo potrà consolarsi deliziando il proprio palato.

D'altronde non è la prima volta che la smania di tecnologia viene placata con l'arte culinaria: qualche mese fa su Twitch fece discutere l'apparizione di una PlayStation 5 con mesi di anticipo rispetto all'uscita, che ovviamente si rivelò essere una torta.