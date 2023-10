Una ricerca stima che gli abbonamenti gaming nel 2027 frutteranno 22$ miliardi

Sulla base dei dati raccolti dalla compagnia di analisi Omdia, i servizi in abbonamento legati al gaming potrebbero generare un volume d'affari pari a 22 miliardi di dollari nel 2027. Questo tipo di formula, utilizzato trasversalmente anche in altri settori, al momento frutta circa 16 miliardi di dollari e sembrerebbe quindi destinato a crescere.

La ricerca pubblicata dalla società suddivide il mercato in otto segmenti, comprendendo al suo interno abbonamenti in-game, librerie di giochi cloud e abbonamenti di “accesso alla piattaforma”. A condurre l'analisi e stilare il rapporto è stato George Jijiashvili, che ha così commentato:

"Gli abbonamenti si sono evoluti in una strategia fondamentale per le principali società di giochi, che enfatizzano sempre più funzionalità estese, contenuti esclusivi e accessibilità multipiattaforma. Tuttavia, il ruolo degli abbonamenti come modello di business principale rimane non dimostrato".

Nell'analisi viene indicato che tra Xbox e PlayStation, sono 92 milioni gli abbonati che pagano per i “servizi di libreria di giochi”. Nonostante sia evidente l'interesse delle varie società videoludiche a sviluppare questo tipo di servizi, Jijiashvili chiarisce che non è detto che questa sarà la direzione univoca da percorrere:

"Pur offrendo un’esperienza economicamente vantaggiosa e di facile utilizzo, sostenere lo sviluppo di giochi di successo all’interno di questo modello solleva difficili questioni finanziarie. Ciò sottolinea ulteriormente la nostra convinzione che, sebbene gli abbonamenti continueranno a crescere, non diventeranno il modello di business dominante per i giochi, bensì completeranno una vasta gamma di approcci di monetizzazione."

Uno studio dell'anno scorso, condotto stavolta da Reportlinker, metteva in evidenza che entro il 2027 anche il mobile gaming supererà i 175 miliardi di dollari.

Il mercato mobile è indubbiamente un altro importante target per le società del settore. Lo stesso Phil Spencer, a capo della divisione Gaming di Microsoft, ha ribadito in più occasioni il desiderio di Microsoft di rafforzarsi su mobile.