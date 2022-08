Una ricerca svela che sono pochi i cacciatori di trofei PS4 e PS5 negli USA

Tali differenze sono evidenti anche quando si parla di completismo , poichè sono proprio i giocatori che risiedono negli Stati Uniti quelli con il minor numero di trofei sbloccati , indice che preferiscono passare ad un nuovo prodotto senza aver prima ottenuto ogni singolo obiettivo e il trofeo di Platino. Come si può già intuire dal numero di titoli annuali, coloro i quali hanno la percentuale di platini più alta sono proprio i giapponesi, che preferiscono non abbandonare un gioco fino al suo completamento. Pur non ai livelli degli utenti giapponesi, quelli europei sembrano apprezzare molto i trofei e si posizionano secondi nella classifica del completismo.

In occasione del CEDEC 2022 , Sony Interactive Entertainment ha infatti diffuso i numeri riguardanti l'attività di gioco degli utenti delle varie regioni, lasciando emergere alcune differenze sostanziali. Per quello che riguarda la varietà maggiore di titoli giocati annualmente, si posizionano primi in classifica gli americani, che giocano in media 10,7 titoli all'anno , seguiti dagli europei (9,6), dagli asiatici (8,2) e dai giapponesi (5,9).

The average playtime per title in Japan is also a lot higher than other countries! pic.twitter.com/uas2SZbV9U — Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022

For PS Trophies Japan Users have the highest average trophy percentage among the top titles! US on average has the lowest! pic.twitter.com/TAflIqO5Ik — Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022