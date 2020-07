Le ricerche di YouGov al servizio dell'Osservatorio Italiano Esports

Nuovo importante ingresso per l'OIES, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore: da oggi YouGov, tra le più grandi società di ricerca di mercato a livello internazionale, metterà a disposizione la propria competenza per fotografare in modo oggettivo il movimento dei videogiochi competitivi.

L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intera scena italiana verso l’acquisizione di strumenti scientifici funzionali agli esports-maker e comprensibili agli investitori esterni.

Con l’ingresso in OIES, YouGov intende posizionarsi tra i primi istituti di ricerca italiani ad interessarsi a questo nuovo fenomeno socio-culturale.

“La collaborazione con OIES è parte di una strategia globale mirata a posizionare YouGov come principale partner a livello internazionale per il mondo Esports e Gaming” - commentano Nicola Ferrajolo e Daniele Abbate di YouGov Italia – “Il nostro principale obiettivo è valutare con dati certificati e con insight solidi la performance e il potenziale del settore così da supportare gli investitori nelle loro scelte”.

Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio aggiunge un tassello significativo nella struttura concepita per accelerare il progresso e la conoscenza del mercato Esports ai brand non endemici. "La collaborazione con YouGov segna un importante traguardo per l'OIES. Avere tra i partner un istituto statistico di questo livello conferma l’ambizione del progetto” - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – “La certificazione dei dati può rappresentare un prezioso volano per lo sviluppo dell'Esports nazionale".

L'Osservatorio Italiano Esports, che ha inaugurato le proprie attività ad inizio aprile, prosegue a pieno ritmo nell’adesione di nuovi clienti e partner. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri prestigiosi membri che andranno a completare il nucleo fondativo del progetto.

L'Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.