Ricevere soldi per far avanzare di livello altri giocatori è ora illegale in Corea del Sud

Vi abbiamo già parlato in passato di come alcuni utenti, non riuscendo a raggiugnere alti livelli nella scena competitiva online di giochi come Overwatch e Call of Duty, decidono di ingaggiare dei pro-player che possano fare il lavoro sporco al posto loro.

Che sia per mancanza di "abilità", tempo o dedizione, non ci sarà più alcuna motivazione valida in Corea del Sud, dove l'operazione di affidare il proprio account a dei pro player con l'intenzione di scalare le leaderbord online è ufficialmente diventata fuori legge. Coloro che ignoreranno la nuova legga varata nel Paese asiatico incorreranno in una gravosa pena che prevede una reclusione in prigione fino a 2 anni e una multa di 18.000 dollari.

Il governo sud coreano si impegnerà d'ora in avanti ad individuare i cosiddetti booster e le boosting company, ovvero le persone e organizzazioni che vengono pagate per far salire di livello altri giocatori. Tale fenomeno è particolarmente sfruttato in titoli in cui gli sviluppatori cercano di creare un ambiente competitivo ed equilibrato, come nel caso del sopracitato Overwatch, League of Legends, e via dicendo. Siete d'accordo con il provvedimento preso dalla Corea del Sud, o ritenete che una pena di queste entità sia eccessiva? Fateci sapere la vostra nei commenti.